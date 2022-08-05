Путин: Россия гордится традициями армейского спорта

Страна принимает III Всемирные курсантские игры

Президент России Владимир Путин обратился с приветствием к участникам, организаторам и гостям III Всемирных курсантских игр 2022 года в Санкт-Петербурге. В поздравительной телеграмме по случаю открытия игр глава государства назвал отрадным, что руководство Международного совета военного спорта приняло решение провести эти престижные международные соревнования в нашей стране.

Путин отметил, что Россия по праву гордится замечательными традициями армейского спорта, солидным опытом организации состязаний среди военнослужащих. Россия постарается, чтобы Всемирные курсантские игры прошли на достойном высоком уровне.

Российский лидер подчеркнул, что Игры объединили большое число участников из России и ряда других государств, предоставили им возможности для тренировок и выступлений на специально построенных или модернизированных объектах спортивной инфраструктуры. Путин напомнил, что для курсантов занятия спортом являются неотъемлемой составляющей подготовки к военной службе.

Президент выразил уверенность в том, что Игры запомнятся атмосферой праздника и накалом честной борьбы, будут содействовать укреплению профессиональных связей и личных контактов, повышению престижа ратной службы, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что Россия проведет в Сочи собственную Паралимпиаду, соревнования пройдут с 2 по 9 октября 2022 года. На соревнования приедут представители Белоруссии, Армении и Туркменистана, также ведется взаимодействие по организации участия спортсменов из других стран – ШОС, БРИКС и СНГ.

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