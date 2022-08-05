Блинкен назвал серьезной эскалацией военные учения Китая возле Тайваня

Учения Китая возле Тайваня - серьезная эскалация

США продолжают придерживаться политики "одного Китая" и не выступают за предоставление Тайваню независимости.

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже.

Тем не менее он отметил, что реакция Пекина на визит спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси оказалась "вопиюще провокационной". Военные учения Китая возле Тайваня Блинкен назвал серьезной эскалацией.

США продолжат поддерживать Тайвань. Авианосец "Рональд Рейган" останется в регионе для наблюдения за ситуацией.

"Министр обороны Ллойд Остин распорядился, чтобы авианосец "Рональд Рейган" остался на позиции в пределах района для мониторинга ситуации", - заявил Блинкен.

Недавний визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань обострил отношения Вашингтона и Пекина. Пекин объявил о начале военных учений и начал вводить санкции.

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