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В Белоруссии заработал Mir Pay

11:33
  • пятница
  • 05 августа 2022

Работу с сервисом поддерживают POS-терминалы банков

Мобильный платежный сервис Mir Pay заработал на территории Белоруссии.

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"Работу с сервисом поддерживают POS-терминалы банков - участников белорусской платежной системы БЕЛКАРТ, в которых принимаются бесконтактные карты. Инфраструктура приема бесконтактных карт "Мир" и сервиса Mir Pay в Белоруссии продолжит расширяться", - сообщила пресс-служба платежной системы.

Уточняется, что услуга доступна пользователям смартфонов на базе ОС Android (от версии 7.0 с поддержкой NFC).

Кроме того, стало известно, что с 5 августа банк ВТБ (Белоруссия) предоставляет своим клиентам возможность загрузить ранее выпущенные им карты "Мир" в сервис Mir Pay.

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