В Белоруссии заработал Mir Pay

Работу с сервисом поддерживают POS-терминалы банков

Мобильный платежный сервис Mir Pay заработал на территории Белоруссии.

"Работу с сервисом поддерживают POS-терминалы банков - участников белорусской платежной системы БЕЛКАРТ, в которых принимаются бесконтактные карты. Инфраструктура приема бесконтактных карт "Мир" и сервиса Mir Pay в Белоруссии продолжит расширяться", - сообщила пресс-служба платежной системы.

Уточняется, что услуга доступна пользователям смартфонов на базе ОС Android (от версии 7.0 с поддержкой NFC).

Кроме того, стало известно, что с 5 августа банк ВТБ (Белоруссия) предоставляет своим клиентам возможность загрузить ранее выпущенные им карты "Мир" в сервис Mir Pay.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"