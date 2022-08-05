Китай решил укреплять сотрудничество с Россией в свете ситуации на Тайване

Москва соблюдает принцип "одного Китая", напомнили в КНР

Китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе. Об этом в пятницу, 5 августа, рассказал министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

В Пекине подчеркнули, что Россия неизменно придерживается принципа "одного Китая", выступая против любых посягательств на суверенитет КНР.

Ван И отметил готовность Китая усилить стратегическое взаимодействие с Россией, "чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права".

По мнению Ван И, позиция Москвы по Тайваню "свидетельствует о высоком уровне китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства", а также о поддержке, которую КНР и Россия оказывают друг другу на международной арене.

Китайский дипломат заявил, что Китай и Россия совместно отстаивают равноправие и справедливость в мире, сообщает РИА Новости.

В Кремле ранее заявили, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань был ненужным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что эта поездка лишь вызвала рост напряженности в регионе.

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