Китай введет санкции против Пелоси и ее семьи

Ее поступок назвали "отвратительным и провокационным"

Власти Китая намерены ввести санкции против спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси из-за ее визита на Тайвань.

Об этом сообщили в МИД КНР. Ранее в китайском внешнеполитическом ведомстве отметили, что контрмеры против будут "решительными, мощными и эффективными", и их почувствуют как в США, так и на Тайване.

"Связи с отвратительным, провокационным поступком Пелоси, китайская сторона приняла решение <…> применить санкционные меры в отношении Пелоси и ее ближайших родственников", - говорится в сообщении МИД (цитата по ТАСС).

Недавний визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань обострил отношения Вашингтона и Пекина. КНР объявила о начале военных учений и начала вводить санкции.

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