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Bloomberg: половина стран G20 не желает изолировать Россию

12:15
  • пятница
  • 05 августа 2022

Они ценят исторические связи с Москвой

Как написало в пятницу агентство Bloomberg, около половины стран Группы двадцати (G20) не поддерживают стремление США изолировать Россию от международного сообщества.
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Обосновывают они это историческими связями с Москвой, а также опасениями за свою экономику. Кроме того, многие не доверяют бывшим колониальным державам, которыми являются Великобритания и Франция.

Уточняется, что из-за отсутствия единства среди "двадцатки" реализация глобальных антироссийских инициатив стран G7 (например, установление потолка цен на российскую нефть) может быть затруднена.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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