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Кабмин выделил 515,5 млн рублей на дороги и инфраструктуру на Дальнем Востоке

12:21
  • пятница
  • 05 августа 2022

Деньги пойдут на строительство и модернизацию социальных и инженерных объектов

Забайкальский, Камчатский и Приморский края в 2022 году дополнительно получат свыше 515,5 млн рублей на строительство и модернизацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Средства из резервного фонда кабмина пойдут, в частности, на строительство первого этапа многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в селе Укурик Хилокского района Забайкалья. Часть денег направят на обновление системы электроснабжения, а также на обустройство локальных очистных сооружений и прокладку канализации.

На Камчатке деньги пойдут на ремонт и строительство шести участков автомобильных дорог в Елизовском муниципальном районе. Благодаря этому вырастет транспортная доступность земельных участков, распределяемых по программе "Дальневосточный гектар".

В Приморье финансирование позволит отремонтировать дороги во Владивостоке, среди которых — трасса на острове Русский от поворота на Ворошиловскую батарею в сторону поселка Экипажный и подъезд к Владивостоку от автодороги, связывающей столицу Приморья с Хабаровском, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее сообщалось, что программой "Дальневосточная ипотека" на строительство или покупку жилья по ставке 2% смогут воспользоваться больше россиян. Право принять участие в программе теперь имеют педагоги и медики, проработавшие на Дальнем Востоке не менее пяти лет. Требования по возрасту и семейному положению к ним применяться не будут.

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