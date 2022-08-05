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Минсельхоз предупредил о рисках в отношении урожая зерна

12:39
  • пятница
  • 05 августа 2022

Ведомство усомнилось в достижении планового показателя

Министерство сельского хозяйства России усматривает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 млн тонн в 2022 году. Об этом в пятницу, 5 августа, рассказали в пресс-службе ведомства.
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Как отметили в Минсельхозе, с учетом этого не исключен пересмотр планов по экспорту российского зерна в текущем году. Предполагалось, что Россия поставит на внешние рынки 50 млн тонн зерна.

При этом в министерстве подчеркнули, что несмотря ни на что, внутренний российский рынок будет обеспечен зерном в необходимом объеме, сообщает ТАСС.

Ранее в Минсельхозе рассказали, что в России по состоянию на 28 июля собрано 39,9 млн тонн зерна, что на 11 млн тонн меньше, чем на аналогичную дату 2021 года. При этом показатель урожайность в 2022 году существенно выше прошлогоднего — 42,3 центнера с гектара против 33 центнеров с гектара.

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