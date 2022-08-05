В России введут ответственность для маркетплейсов за продажу контрафакта

Закон вступит в силу с марта

С 1 марта 2023 года маркетплейсы на своих площадках начнут нести ответственность за продажу контрафакта или непромаркированной продукции.

Соответствующие постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Мера принимается для того, чтобы недобросовестные поставщики не могли реализовывать через маркетплейсы немаркированные товары неизвестного происхождения.

"До этого правительство дважды давало отсрочку для того, чтобы онлайн-платформы могли комфортно подготовиться к новым требованиям", - сообщил РИА Новости оператор системы "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

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