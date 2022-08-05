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Захарова пошутила про узкую специализацию администрации Байдена

12:31
  • пятница
  • 05 августа 2022

История про пуговицы Сергея Лаврова продолжается

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала в Telegram заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже он постарается "поймать за пуговицу" главу российского МИД Сергея Лаврова.

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"Блинкен так и не схватил Лаврова за пуговицу. Чем же ответит Белый дом? Волнуюсь. За пуговицы. В администрации Байдена - полный раздрай. Остались специалисты очень узкой специализации", - написала Захарова.

К посту она приложила видео из миниатюры Аркадия Райкина. В ней несколько "специалистов узкого профиля" шьют костюм: один человек пришивает пуговицы, другой - карманы.

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