ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков объяснил, почему Путин и Макрон перестали созваниваться

12:46
  • пятница
  • 05 августа 2022

Франция - недружественное государство

На данный момент нет подходящего момента для телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
Макрон допустил вероятность визита в Россию

Об этом в пятницу, 5 августа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он напомнил, что Франция является недружественной страной, однако президенты могут созвониться в любую минуту, если посчитают необходимым.

"Франция - недружественное государство в силу тех действий, которые предпринимает в отношении нашей страны. Путин и Макрон не созваниваются, поскольку считают, что не настал момент, и в настоящий момент это просто не нужно", - заявил спикер Кремля.

Пауза в переговорах Путина и Макрона не имеет никакой подоплеки, подчеркнул Песков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Владимир Путин и Эммануэль Макрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.