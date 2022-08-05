Песков объяснил, почему Путин и Макрон перестали созваниваться

Франция - недружественное государство

На данный момент нет подходящего момента для телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Об этом в пятницу, 5 августа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он напомнил, что Франция является недружественной страной, однако президенты могут созвониться в любую минуту, если посчитают необходимым.

"Франция - недружественное государство в силу тех действий, которые предпринимает в отношении нашей страны. Путин и Макрон не созваниваются, поскольку считают, что не настал момент, и в настоящий момент это просто не нужно", - заявил спикер Кремля.

Пауза в переговорах Путина и Макрона не имеет никакой подоплеки, подчеркнул Песков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"