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В Кремле допустили обсуждение вступления Турции в БРИКС

12:59
  • пятница
  • 05 августа 2022

Эту тему могут поднять Путин и Эрдоган

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить вступление Турции в БРИКС. Такую вероятность в пятницу, 5 августа, допустил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля отметил, что обсуждение потенциального членства Турции в БРИКС в ходе рабочего визита Эрдогана в Россию "нельзя исключать, но каких-то особых планов на этот счет сегодня нет".

Что касается вероятности обсуждения лидерами двух стран конвенции Монтрё о режиме Черного моря и проливов, Песков подчеркнул, что конвенция — очень важный элемент в комплексе договорно-правовой базы для всех причерноморские стран, в том числе для отношений России с Турцией.

По словам Пескова, "тут обсуждать нечего, конвенция действует, и она очень и очень важна", сообщает РИА Новости.

В Министерстве иностранных дел России ранее заявили, что БРИКС предстоит определить критерии включения новых государств в свой состав. Затем пятерке потребуется прийти к общему знаменателю относительно запуска расширения. Только после этого объединение сможет приступить к обсуждению потенциальных новых участников из числа развивающихся стран.

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