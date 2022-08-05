Песков оценил возможность расширения продуктовой сделки на другие товары

О такой возможности ранее заявили в Киеве

Обозначить позицию по возможности распространения зерновой сделки на другие товары сложно, пока нет каких-либо официально сформулированных предложений. Об этом в пятницу, 5 августа, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля заявил, что для конкретной оценки "надо понимать, насколько будет сформулировано четко это предложение".

В любом случае решение таких вопросов невозможно без прямой увязки к теме санкционных ограничений, подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил о западных рестрикциях, которые действуют в отношении российских производителей, в данном случае — производителей металлов, сообщает РИА Новости.

Ранее министр экономики Украины Тарас Качка заявил, что достигнутое в Стамбуле соглашение по продовольствию могло бы стать примером для организации поставок других товаров. Чиновник напомнил, что заключенная сделка — "это соглашение о логистике, о движении судов через Черное море". Качка поинтересовался, "какая разница между зерном и железной рудой" с этой точки зрения.

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