ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков оценил возможность расширения продуктовой сделки на другие товары

13:20
  • пятница
  • 05 августа 2022

О такой возможности ранее заявили в Киеве

Обозначить позицию по возможности распространения зерновой сделки на другие товары сложно, пока нет каких-либо официально сформулированных предложений. Об этом в пятницу, 5 августа, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков поставил продуктовую сделку в пример

Официальный представитель Кремля заявил, что для конкретной оценки "надо понимать, насколько будет сформулировано четко это предложение".

В любом случае решение таких вопросов невозможно без прямой увязки к теме санкционных ограничений, подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил о западных рестрикциях, которые действуют в отношении российских производителей, в данном случае — производителей металлов, сообщает РИА Новости.

Ранее министр экономики Украины Тарас Качка заявил, что достигнутое в Стамбуле соглашение по продовольствию могло бы стать примером для организации поставок других товаров. Чиновник напомнил, что заключенная сделка — "это соглашение о логистике, о движении судов через Черное море". Качка поинтересовался, "какая разница между зерном и железной рудой" с этой точки зрения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.