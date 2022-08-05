ВС России уничтожили две американские гаубицы М777

Всего за сутки авиация, ракетчики и артиллеристы поразили до 190 целей ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов в Запорожской области, сообщило Министерство обороны в пятницу. Уничтожены до 150 военных ВСУ, две американские гаубицы М777 и до 1,5 тысячи боеприпасов к ним.

Также стало известно, что иностранные наемники и ВСУ открыли стрельбу по жителям Харьковской области из-за отказа уступать им свои дома. Пострадали девять человек.

Всего за сутки авиация, ракетчики и артиллеристы поразили до 190 целей ВСУ.

Отмечено, что ВС России подавили взвод РСЗО "Град" ВСУ в Харьковской области.

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