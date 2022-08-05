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Россиянке, которая бросила в мэра ботинок, дали комфортабельную двушку

13:41
  • пятница
  • 05 августа 2022

Женщина проживала в аварийном бараке

Жительница Углегорска (Сахалинская область), которая из-за проблем с переселением бросила в мэра заплесневелый ботинок, получила новое жилье.

В течение суток после скандального инцидента семье женщины выделили комфортабельную двухкомнатную квартиру, передает РИА Новости.  

"Жительнице Углегорска Людмиле Аникеевой вместе с сыном и мужем выделили комфортабельную двухкомнатную квартиру из муниципального жилфонда. Дом располагается в удобном микрорайоне", - сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Женщина проживала в аварийном жилье и местные власти долгое время не решали ее вопрос. На встрече с мэром Углегорского района Дмитрием Цукановым Людмила попыталась обратить внимание на условия, в которых приходится жить ее семье. В качестве доказательства она принесла заплесневелый ботинок и швырнула его в градоначальника.

После эмоционального поступка женщину задержали и составили протокол за нарушение общественного порядка.

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