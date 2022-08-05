Россия высылает 14 болгарских дипломатов

Со стороны Москва это ответная мера

Министерство иностранных дел России сообщило о вызове в ведомство болгарского посла.

"Ему была вручена нота министерства об объявлении persona nоn grata и неприемлемыми 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России", - сказано в сообщении.

Уточняется, что данная мера стала ответом на высылку Болгарией 70 сотрудников российских загранучреждений, а также на решение Софии ввести квоты на численность дипломатического и административно-технического персонала России в Болгарии.

"Считаем, что подобные действия не только наносят существенный урон традиционным связям между нашими странами, ущемляют права соотечественников, лишившихся доступа к консульскому обслуживанию, но и свидетельствуют о дальнейшей деградации коллективного Запада, готового жертвовать интересами партнеров, лишь бы навредить России", - подчеркнули в МИД.

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