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ЕК дала разъяснения по турбине для "Северного потока"

13:43
  • пятница
  • 05 августа 2022

Санкции не ограничивают отправку агрегата в Россию

Санкции Евросоюза никак не ограничивают отправку в Россию газовой турбины Siemens для "Северного потока". Об этом в пятницу, 5 августа, рассказали в Еврокомиссии.
Siemens устранила лишь четверть неисправностей на турбинах

Официальный представитель ЕК напомнил, что европейские санкции никак не ограничивают газовую сферу, включая поставки оборудования и технологий. Соответственно, рестрикции не влияют на отправку турбины в Россию.

Все остальное, по утверждению Мамера, "просто предлоги, чтобы ограничивать поставки газа в Евросоюз", сообщает ТАСС.

Ранее заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман заявила, что Берлин не видит препятствий отправке турбины Siemens для "Северного потока" России. Сокращение поставок газа на этом фоне, по словам Хоффман, "это политическая борьба, и нас этим не впечатлить".

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