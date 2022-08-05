Собянин посетил посвященный вопросам развития Москвы форум "Мой район"

Мэр рассказал о реализованных и будущих проектах

В Москве проходит форум "Мой район", посвящённый реализации программы и будущим проектам. Сегодня площадку в Гостином Дворе посетил Сергей Собянин.

На выставке воссоздан городской ландшафт столицы: от детских и спортивных площадок до объектов транспортной инфраструктуры. Обращаясь к посетителям, мэр рассказал о достижениях последних лет. Так, новые станции метро и МЦК уже появились в 66 районах Москвы, их общее количество стало больше в 2 раза. Активно идёт строительство автомобильных дорог, реконструкция и создание общественных пространств и парков. Всё это делает жизнь горожан более комфортной.

"Гигантские проекты сквозные, которые представлены на Манежке и здесь - это ткань, большая ткань одного города, которая в конечном итоге воплощается в то место, где мы живём. Там, где мы часто бываем. И именно эти проекты создают наш город и мой район", - сказал Собянин.

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