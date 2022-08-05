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В Москве стартовал капремонт Жуковского путепровода

15:04
  • пятница
  • 05 августа 2022

Работы завершатся до конца следующего года

Жуковский путепровод над железнодорожными путями Павелецкого направления закрыли для автомобилистов и пешеходов. Там начинается капитальный ремонт в связи с износом конструкции.

Весь пролёт моста полностью демонтируют, заменят 12 железобетонных балок и установят три новые опоры моста, переустроят контактную сеть для электропоездов и линию связи РЖД. Сделают новую систему электроснабжения и установят дополнительные фонари, а на заключительной стадии поставят ограждения и уложат асфальт.

Все работы планируют завершить до конца следующего года, а пока водителям и пешеходам надо заранее планировать свой маршрут.

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Капремонт Жуковского путепровода
Капремонт Жуковского путепровода
Капремонт Жуковского путепровода
Капремонт Жуковского путепровода
Капремонт Жуковского путепровода
Капремонт Жуковского путепровода
Электричка
Электричка
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