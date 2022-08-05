День рождения ВДНХ и оркестр из Кубы: афиша на выходные в Москве

Запланировано множество мероприятий

Впереди выходные - так почему бы не погрузиться в волнующие ритмы латино! В усадьбе "Архангельское" гости с Кубы уже настроили свои инструменты. Или лучше подняться на крыши Москвы и пуститься в пляс под заводные звуки волынки? Для тех, кто ценит тонкий юмор и сатиру, самое время вспомнить лучшие выпуски легендарного журнала "Крокодил".

В галерее Зураба Церетели широко отмечают вековой юбилей журнала "Крокодил". Для одних - это прекрасная возможность вспомнить прошлое. А для других - отличный способ открыть для себя яркий мир, созданный очень талантливыми людьми.

Начинавший в 1922-м в качестве скромного приложения к "Рабочей газете" "Крокодил" настолько полюбился читателям, что быстро набрал рекордные обороты. Тираж - шесть с половиной миллионов. Попасть в этот журнал в качестве героя означало несмываемый позор. А вот в качестве автора - почёт и уважение. Здесь работали лучшие из лучших.

И пусть юмор изменился, вечные ценности - прежние. Красоте в чистом виде посвящен открывшийся музей-квартира Майи Плисецкой. Никакой показной роскоши и позолоты. Только тепло и полное ощущение, что ты не в музее, а в гостях. Все вещи остались на своих местах: от плюшевого мишки и кукольного сервиза до изящного гардероба и фотографий - из счастливой жизни выдающихся людей - Плисецкой и Щедрина.

Москва в эти выходные готова покорить сердца меломанов. Музей-усадьба "Архангельское" приглашает окунуться в атмосферу страсти вместе с горячим Кубинским оркестром. Гости с Острова Свободы - под сенью русских берёз - обещают жаркое музыкальное путешествие.

Не меньше эмоций - на крышах столицы. Главный в России оркестр волынок - это брутальные мужчины в килтах и их безграничные возможности в исполнении русских мелодий и мировых рок-хитов. Танцуют все! Даже без особого приглашения.

А сколько песен будет спето на ВДНХ! Главная выставка страны отмечает в эти выходные свой день рождения.

"На территории выставки пройдут концерты, экскурсии, образовательные мероприятия, спортивные активности, показательные выступления и многое другое", - рассказала начальник отдела по связям с общественностью и органами власти ВДНХ Гахара Шаруева.

В павильоне "Макет Москвы" - подарок для тех, кто не может жить без столицы. Новое светотехническое шоу "Вселенная Москва" - это возможность проследить, как меняется город. На ВДНХ уверены: в 83 жизнь только начинается! В этом стоит убедиться лично. Чтобы поверить: в Москве каждый новый день может стать незабываемым.

Ольга Стрельцова, Вадим Тищенко, Сергей Ким, Арсений Калашников, "ТВ Центр".

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