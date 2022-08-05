На ТПУ "Нижегородская" сдали последний объект

Это здание в виде корабля общей площадью 18 тысяч кв. м.

Строительные работы на ТПУ "Нижегородская" завершились полностью. Сегодня в эксплуатацию сдали последний объект – здание в виде корабля общей площадью 18 тысяч квадратных метров. Отсюда по подземному переходу пассажиры смогут попасть в метро и к электричкам, а ещё купить билеты пригородного и дальнего сообщения. А вот три этажа здания отданы сотрудникам, которые обеспечивают обслуживание Большой кольцевой линии метро.

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