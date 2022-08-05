Организаторов нелегальных пунктов обмена валюты задержали в Москве

Во время обысков у них было найдено 35 миллионов рублей

10 нелегальных пунктов обмена валюты в разных районах Москвы закрыли полицейские.

Внешне эти точки ничем не отличались от официальных. Вот только никакие банковские операции там проводить не имели права. Принадлежала нелегальная сеть четверым москвичам. Зарабатывали они на разнице курсов, а заодно брали приличные проценты.

Во время обысков у них было найдено 35 миллионов рублей. Теперь всем участникам грозит до семи лет лишения свободы.

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