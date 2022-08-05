Брюссель напомнил про эмбарго на закупки российского угля

Запрет начнет действовать 10 августа

Эмбарго Евросоюза на закупки российского угля вступит в силу 10 августа, как и было запланировано. Об этом заявил в пятницу, 5 августа, напомнил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Чиновник уточнил, что запрет закупать уголь у России входит в пятый пакет санкций Евросоюза, установивший переходный период для европейских государств.

10 августа этот переходный период закончится. Мамер выразил уверенность в том, что все страны ЕС будут соблюдать эмбарго на закупку угля у России, сообщает ТАСС.

Аналогичный запрет на импорт российского угля вводит Великобритания. Официальный Лондон уточнил, что рестрикции на импорт угля начнут действовать 10 августа.

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