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Путин прибыл в Сочи на встречу с Эрдоганом

13:55
  • пятница
  • 05 августа 2022

Переговоры начнутся в 15:00

Президент России Владимир Путин прилетел в Сочи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Президент здесь, готовится к сегодняшним контактам с президентом Турции Эрдоганом. Они будут общаться с глазу на глаз и в составе делегаций. Наш сопредседатель межправкомиссии с другими представителями экономического блока вели работу комплексную. Еще не исключаем встречи по внутренним делам", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

Встреча начнется в 15:00. Об итогах переговоров лидеров России и Турции позже расскажет вице-премьер Александр Новак.

Ранее стало известно, что Путин обсудит с Эрдоганом ход реализации совместных стратегических проектов в сфере энергетики, экономику, обстановку в Сирии и на Украине.

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