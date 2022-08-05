Путин прибыл в Сочи на встречу с Эрдоганом

Переговоры начнутся в 15:00

Президент России Владимир Путин прилетел в Сочи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент здесь, готовится к сегодняшним контактам с президентом Турции Эрдоганом. Они будут общаться с глазу на глаз и в составе делегаций. Наш сопредседатель межправкомиссии с другими представителями экономического блока вели работу комплексную. Еще не исключаем встречи по внутренним делам", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

Встреча начнется в 15:00. Об итогах переговоров лидеров России и Турции позже расскажет вице-премьер Александр Новак.

Ранее стало известно, что Путин обсудит с Эрдоганом ход реализации совместных стратегических проектов в сфере энергетики, экономику, обстановку в Сирии и на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"