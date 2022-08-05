Deutsche Post прекращает доставку грузов по России

Решение было принято на прошлой неделе
Немецкая почтовая компания Deutsche Post сворачивает деятельность в России, сообщил ее генеральный директор Франк Аппель.
"Мы приняли это решение на прошлой неделе", - уточнил он.
Руководство компании ведет подготовку плана оказания социальной поддержки пострадавшим сотрудникам. Контрактные обязательства касательно импорта и экспорта остаются в силе, передает агентство DPA.
По данным журналистов, до начала специальной военной операции России на Украине почтовая компания получала 1% от общего объема продаж в России.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"