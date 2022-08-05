Deutsche Post прекращает доставку грузов по России

Решение было принято на прошлой неделе

Немецкая почтовая компания Deutsche Post сворачивает деятельность в России, сообщил ее генеральный директор Франк Аппель.

"Мы приняли это решение на прошлой неделе", - уточнил он.

Руководство компании ведет подготовку плана оказания социальной поддержки пострадавшим сотрудникам. Контрактные обязательства касательно импорта и экспорта остаются в силе, передает агентство DPA.

По данным журналистов, до начала специальной военной операции России на Украине почтовая компания получала 1% от общего объема продаж в России.

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