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Deutsche Post прекращает доставку грузов по России

14:01
  • пятница
  • 05 августа 2022

Решение было принято на прошлой неделе

Немецкая почтовая компания Deutsche Post сворачивает деятельность в России, сообщил ее генеральный директор Франк Аппель.

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"Мы приняли это решение на прошлой неделе", - уточнил он.

Руководство компании ведет подготовку плана оказания социальной поддержки пострадавшим сотрудникам. Контрактные обязательства касательно импорта и экспорта остаются в силе, передает агентство DPA.

По данным журналистов, до начала специальной военной операции России на Украине почтовая компания получала 1% от общего объема продаж в России.

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