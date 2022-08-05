В Госдуме призвали россиян "эвакуироваться" с YouTube на отечественные сервисы

Блокировка Гоблина на YouTube стала очередным сигналом, считают в Думе

Стратегия, выбранная западным истеблишментом в отношении российской аудитории YouTube, повторяет поведение украинских боевиков. Такое мнение в пятницу, 5 августа, высказал заместитель председателя думского комитета по информационной политике Антон Горелкин.

Депутат заявил, что как украинские боевики, "размещая свои огневые точки и склады с оружием, прикрываются детьми и мирными жителями", точно так Запад ведет информационную войну, используя "видеохостинг, на котором полно детского и неполитического контента".

В продолжение аналогии Горелкин заявил, что "единственный выход — это эвакуация" с YouTube, поскольку "пора переезжать на отечественные сервисы".

По мнению парламентария, блокировка на YouTube российского блогера Дмитрия Пучкова стала очередным сигналом, означающим, что россиянам пора сделать выбор в пользу других сервисов, сообщает РИА Новости.

Ранее в Google заявили, что причиной удаления YouTube-канала российского блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом "Гоблин", стало нарушение политики в отношении разжигания ненависти. Согласно заявлению компании, контент Пучкова "отрицает, преуменьшает или тривиализирует хорошо задокументированные события насилия".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"