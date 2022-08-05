ЕК объяснила связь между вывозом зерна с Украины и голодом в Африке

Давление на продовольственный рынок снижается, утверждают в Брюсселе

Поставки украинского зерна в страны Евросоюза позитивно влияют на весь мировой рынок продовольствия, включая ситуацию в странах Африки. Такое заявление в пятницу, 5 августа, сделал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Чиновник заявил в ответ на вопрос, почему, говоря о продовольственном кризисе в Африке, страны ЕС вывозят зерно с Украины в Европу, что "нужно четко понимать, как работает рынок".

По утверждению Мамера, сам факт того, что зерно с Украины отправляется в страны ЕС, снижает давление на рынке и высвобождая дополнительные объемы продовольствия на мировом рынке для отправки в Африку, сообщает ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев рассчитывает сделать вывоз зерна из своих портов регулярным и непрерывным, "чтобы, когда один корабль выходит из порта, были уже и другие суда: и загружаемые, и те, что на подходе к порту".

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