Решетников заявил о риске рецессии в мировой экономике

Этому способствуют антироссийские санкции

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников предупредил о риске рецессии в мировой экономике.

Мы сейчас обновляем прогноз социально-экономического развития. С одной стороны, достаточно большая неопределённость и много рисков и мировой экономике, в том числе риск рецессии есть", - заявил он в ходк своей поездки в Уральский федеральный округ.

Ранее в российском МИД предупредили, что попытки западных стран раскрутить спираль односторонних санкций против России приведут к глобальной рецессии.

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