ВКС России уничтожили в Сирии группу боевиков

Террористов обучали американские инструкторы
ВКС России 4 августа уничтожили в Сирии группу боевиков.
"4 августа 2022 года при проведении воздушного патрулирования экипажи российских ВКС выявили и уничтожили группу боевиков террористической группировки "Лива Шухада Эль-Карьятейн", скрывавшуюся в оборудованных укрытиях пустыни Белая", - приводит сообщение Минобороны ТАСС.
В ведомстве добавили, что данная группировка, базирующаяся в зоне Эт-Танфа, снабжается и обучается инструкторами сил специальных операций армии США.
Боевики совершали диверсии против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры САР.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"