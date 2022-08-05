ВКС России уничтожили в Сирии группу боевиков

Террористов обучали американские инструкторы

ВКС России 4 августа уничтожили в Сирии группу боевиков.

"4 августа 2022 года при проведении воздушного патрулирования экипажи российских ВКС выявили и уничтожили группу боевиков террористической группировки "Лива Шухада Эль-Карьятейн", скрывавшуюся в оборудованных укрытиях пустыни Белая", - приводит сообщение Минобороны ТАСС.

В ведомстве добавили, что данная группировка, базирующаяся в зоне Эт-Танфа, снабжается и обучается инструкторами сил специальных операций армии США.

Боевики совершали диверсии против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры САР.

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