Глава Минсельхоза допустил снижение объемов экспорта зерна

На внутреннем рынке проблем не будет

Россия может сократить экспорт зерна за рубеж в текущем сезоне. Об этом сообщил глава Минсельхоза. По словам Дмитрия Патрушева, существуют сложности с поставками иностранных комплектующих для техники. Но главная причина - возможное снижение урожая из-за холодной весны и других погодных условий. Сейчас во всех регионах страны идут уборочные работы. По словам министра, объёмов зерновых с излишком хватит для внутреннего рынка. Однако размеры зарубежных поставок могут быть пересмотрены.

"Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем никаких у нас не будет. Однако если не будут достигнуты запланированные объёмы, наши экспортные планы в размере 50 миллионов тонн могут быть, к сожалению, пересмотрены. А это, в свою очередь, может крайне негативно отразиться на мировом рынке зерновых", - сказал Патрушев.

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