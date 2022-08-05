ЛДПР опровергла сообщения о плане слияния с малыми партиями

У ЛДПР нет в этом необходимости, заявили в партии
Либерал-демократы не планируют объединяться с какими-либо политическими силами в ближайшее время. Об этом в пятницу, 5 августа, рассказал член высшего совета ЛДПР, депутат Госдумы Ярослав Нилов.
Парламентарий напомнил, что немало слухов ходило и перед выборами нового руководителя партии — "только что Деда Мороза нам в лидеры не пророчили". Однако "выбрали мы того, кого посчитали нужным: старейшего депутата ЛДПР Леонида Слуцкого".
Что касается слухов о якобы намерении ЛДПР объединиться с малыми партиями накануне сентябрьских выборов, Нилов заявил, что в единый день голосования 11 сентября будут "достойные результаты и никаких динамичных псевдообъединений".
Почти за треть века своего существования у ЛДПР никогда не было необходимости в таких объединениях, написал Нилов в своем Telegram-канале.
После смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского руководителем партии был избран Леонид Слуцкий. Такое решение было принято на внеочередном собрании ЛДПР в мае.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"