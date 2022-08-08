Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака

Тельцам не рекомендуется строить долгосрочные планы, Весам же стоит избегать разговоров с друзьями о делах и деньгах

Овны

Сегодня представителей творческих профессий и спортсменов ждут интересные предложения. Чтобы получить желаемое, вам нужно просто понравиться собеседнику.

Тельцы

Марс в вашем знаке только начал отходить от забияки-Урана, как попал в немилость к Сатурну. Не делайте сегодня ничего важного и не стройте долгосрочных планов.

Близнецы

Хороший день для публичных выступлений или самопродвижения. Вы весело проведете время с друзьями, найдете интересные группы и чаты единомышленников.

Раки

Завтра Венера в вашем знаке окажется в тени Плутона, поэтому не планируйте на этот день ничего важного. А сегодня не забудьте пораньше лечь спать, чтобы хорошо себя чувствовать.

Львы

Это перспективный день для тех, кто хочет всерьез заняться учебой или планирует переезд. Солнце поможет находить информацию, людей, нужные места.

Девы

Вам могут не сойти с рук сказанные в сердцах слова или необдуманные поступки. Но если вы будете мудры и приветливы, день пройдет продуктивно, особенно на работе.

Весы

Не говорите сегодня с друзьями о делах и деньгах, тогда ваши отношения будут гармоничными и продлятся довольно долго. Будьте дипломатичны, действуйте хитрее.

Скорпионы

Сегодня и до середины недели Солнце настроено против представителей вашего знака, поэтому не пытайтесь кому-то понравиться. Посидите в уголке, переключитесь на мелкие дела, копите силы.

Стрельцы

Луна в вашем знаке одурманена Нептуном – самым главным в зодиаке обманщиком. Никому не верьте сегодня, даже себе. И делайте только то, в чем на 100% уверены.

Козероги

Плутон в вашем знаке готовится к небесной дуэли с Венерой, поэтому направьте все силы на то, чтобы сохранить в своей жизни статус-кво. И пусть все штормы пройдут мимо!

Водолеи

Сатурн в вашем знаке обменивается колкостями с Марсом, что может повлиять на работоспособность. Занимайтесь сегодня только мелкими будничными делами.

Рыбы

Неприятные эмоции могут пережить представители знака, которым предстоит разговор с начальством. Если же вы ищете работу, будьте готовы отстаивать свои компетенции.

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