ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Китай прекращает диалог с США по линии военных

15:03
  • пятница
  • 05 августа 2022

А также еще по ряду тем, включая климат и миграцию

Власти КНР объявили о приостановке или прекращении диалога с США по нескольким вопросам в связи с визитом спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, пишет Bloomberg.
Китай решил укреплять сотрудничество с Россией в свете ситуации на Тайване

Уточняется, что уже отменены рабочая встреча с министерством обороны США, диалог на уровне военачальников, встречи с представителями США по вопросу морской безопасности.

Кроме того, Пекин приостанавливают климатический диалог с Вашингтоном, а также сотрудничество по борьбе с преступностью, наркотрафиком и нелегальной миграцией.

Ранее МИД КНР ввел санкции против Пелоси и членов ее семьи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие Китая и США
Военнослужащие Китая и США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.