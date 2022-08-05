Китай прекращает диалог с США по линии военных

А также еще по ряду тем, включая климат и миграцию

Власти КНР объявили о приостановке или прекращении диалога с США по нескольким вопросам в связи с визитом спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, пишет Bloomberg.

Уточняется, что уже отменены рабочая встреча с министерством обороны США, диалог на уровне военачальников, встречи с представителями США по вопросу морской безопасности.

Кроме того, Пекин приостанавливают климатический диалог с Вашингтоном, а также сотрудничество по борьбе с преступностью, наркотрафиком и нелегальной миграцией.

Ранее МИД КНР ввел санкции против Пелоси и членов ее семьи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"