ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ООН зафиксировала снижение цен на пшеницу в мире

15:20
  • пятница
  • 05 августа 2022

Поспособствовала стамбульская сделка с участием России

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сообщила, что после достижения рекордно высокого уровня в марте мировые цены на продовольственные товары продолжают снижаться четвертый месяц подряд.
Из портов в Одесской области вышли три сухогруза с украинской кукурузой

Так, в июле индекс продовольственных цен ФАО составил 140,9 пункта (8,6% ниже, чем в июне 2022 года, но на 13,1% выше, чем в июле 2021-го).

"Мировые цены на пшеницу упали на 14,5%, частично как следствие соглашения, достигнутого между Украиной и Российской Федерацией о разблокировании экспорта из ключевых портов Черного моря, и частично из-за сезонного наличия урожая в Северном полушарии", - приводит сообщение ТАСС.

Индекс расценок на растительные масла ФАО в июле снизился на 19,2% по сравнению с июнем.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
ООН
ООН
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.