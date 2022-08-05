ООН зафиксировала снижение цен на пшеницу в мире

Поспособствовала стамбульская сделка с участием России

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сообщила, что после достижения рекордно высокого уровня в марте мировые цены на продовольственные товары продолжают снижаться четвертый месяц подряд.

Так, в июле индекс продовольственных цен ФАО составил 140,9 пункта (8,6% ниже, чем в июне 2022 года, но на 13,1% выше, чем в июле 2021-го).

"Мировые цены на пшеницу упали на 14,5%, частично как следствие соглашения, достигнутого между Украиной и Российской Федерацией о разблокировании экспорта из ключевых портов Черного моря, и частично из-за сезонного наличия урожая в Северном полушарии", - приводит сообщение ТАСС.

Индекс расценок на растительные масла ФАО в июле снизился на 19,2% по сравнению с июнем.

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