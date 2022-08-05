В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности

Это связано с сохранением угрозы терактов

Власти Брянской области, граничащей с Украиной, приняли решение продлить еще на 15 суток действие высокого "желтого" уровня террористической опасности.

Соответствующее решение объясняется информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению.

Высокий уровень террористической опасности впервые ввели в регионе с 11 по 25 апреля. После этого режим неоднократно продлевали на фоне атак со стороны Украины, сообщается на официальном сайте правительства Брянской области.

Ранее высокий уровень террористической опасности был введен в Севастополе после того, как штаб Черноморского флота был атакован с беспилотника, шесть человек получили ранения. Глава города Михаил Развожаев назвал эту меру исключительно профилактической: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Введенный режим не отразится на обычной жизни горожан.

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