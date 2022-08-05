Лукашенко отправил армию и милицию на сбор урожая

Президент Белоруссии недоволен темпами уборочной кампании

Темпы уборочной кампании в Поставком районе Белоруссии не устроили президента страны Александра Лукашенко. Глава государства потребовал отправить на поля всех, кого возможно – в том числе и сотрудников силовых структур.

"Милиция, армия — заставь работать всех! Война ведь хуже, чем железная дисциплина. Война начинается тогда, когда мы нюх теряем и перестаем работать", — обратился Лукашенко к руководству района.

Критике подверглась и работа местных властей с кормами: президент отметил, что плохая организация в этой сфере приводит к падежу скота. Возмущенный Лукашенко взял вопрос под особый контроль и пригрозил наказанием, если ситуация повторится, передает БелТА.

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