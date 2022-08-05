Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 8,6%

Неделей ранее показатель достигал 10,7%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России снизился за неделю с 10,7% до 8,6%. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19.

В оперштабе уточнили, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом была выполнена 94232374 раза, двумя компонентами вакцинировались 89250277 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Проходить ревакцинацию от коронавирусной инфекции по-прежнему рекомендуется каждые шесть месяцев.

Ранее академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что объективные данные по коллективному иммунитету в различных российских регионах "очень плохие". Эксперт напомнил, что 82 млн россиян привилось почти за два года, но ревакцинировались в положенные сроки только 14 млн граждан России.

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