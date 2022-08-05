В МИД России назвали единственный способ воздействовать на Литву

Пониманию Вильнюса доступен лишь язык ответных мер

Литва понимает исключительно ноты и ответные меры в вопросах урегулирования проблем банковского обслуживания российской стороны. Об этом заявил в пятницу, 5 августа, временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.

По словам дипломата, он неоднократно убеждался в том, что у государственных ведомств Литвы при желании имеются эффективные рычаги воздействия и убеждения действующих финансовых организаций, однако их задействуют лишь при нотах и ответных мерах.

Официальный Вильнюс пользуется аргументом "мы банками не командуем", но когда разговор выходит в "плоскость ответных мер", соответствующий "стиль общения" понимается литовской стороной "очень хорошо", рассказал Рябоконь.

При поступлении официальных нот от российского МИД или появлении угрозы ответных мер власти Литвы начинают демонстрировать "живую заинтересованность, чтобы решать проблемы", отметил дипломат (цитата по ТАСС).

Ранее литовский министр транспорта и связи Марюс Скуодис заявил, что Литва может вынужденно остановить железнодорожный калининградский транзит из-за проблем с оплатой перевозки российских грузов. Как заявил чиновник, литовское государство не может обязать банки принимать платежи за транзит, и, следовательно, все зависит от их решения.

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