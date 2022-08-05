Собянин рассказал о комплексном развитии города по программе "Мой район"

Все преобразования – задел на многие десятилетия

В пятницу в Гостином дворе открылась выставка "Мой район". Там посетители могут увидеть, как реализуется большая городская программа, меняя облик столицы и делая жизнь горожан более удобной и комфортной. На экспозиции воссоздан ландшафт мегаполиса - от детских и спортивных площадок до объектов транспортной инфраструктуры. Площадку посетил Сергей Собянин и рассказал о достижениях последних лет и новых проектах благоустройства, строительства автомобильных дорог, создания общественных пространств и парков.

Из желающих исполнить детскую мечту и почувствовать себя водителем электробуса или машинистом состава поезда метрополитена образовалась очередь. Тренажер абсолютно правдоподобно имитирует реальность. Неопытного водителя заносит на поворотах.

А это поликлиника в миниатюре. Светлая, современная. Московская. Благодаря масштабному проекту капитального ремонта практически в каждом районе города такая уже есть. Или будет.

"Это не просто покраска стен, это совершенно иное концептуальное изменение оказания медицинской помощи", - заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения города Москвы Андрей Тяжельников.

В Гостином дворе – форум, посвящённый преобразованию любимого города. Все те, кто долгие годы создавал комфорт и уют в мегаполисе, представляют свою работу. Делятся опытом и подводят промежуточные итоги. С приветственным словом - мэр Москвы.

"Очень просто взять один район, построить там хорошую школу, уникальную поликлинику там построить, уникальный парк там построить, даже станцию метро там построить. Но когда мы думаем, что это надо сделать для всех 13 млн москвичей в каждом районе, в каждом дворе - масштаб задачи становится невообразимый. Когда мы говорим о "Моем районе", мы подразумеваем все услуги, досуг, рабочие места, транспорт, которые нас окружают. Но если взять одно из этих направлений и подумать, как сделать так, чтобы оно удовлетворяло запросам москвичей - а запросы москвичей самый крутые в мире - это совсем нетривиальная задача", - отметил Собянин.

И самое важное: все преобразования – задел на многие десятилетия. Благодаря программе "Мой район" дороги теперь ведут не только в центр и обратно. Районы между собой соединили новые автомагистрали, станции МЦК, Большая кольцевая линия метро. Кстати, когда будет достроена БКЛ, она придет в 26 районов, разгрузив радиальные линии метро. От одного района до другого можно добраться за 5 минут, а не за полтора часа.

"Мы много говорим об общественном транспорте, о доступности Москвы. Без развития метрополитена невозможно нам это сделать. Когда мы задумались о том, чтобы 95% жили у метро, станций метро стало больше в 2 раза. Сначала это выглядело как фантазия, сейчас эта программа в большинстве реализована", - заявил Собянин.

Сделана реконструкция всех шоссе и развязок МКАДа. Благодаря хордам автомобилисты получили новые маршруты. Например, от Печатников до Северного речного вокзала можно добраться за 40 минут. К слову, парк, воссозданный вдоль берега канала имени Москвы, один из 886 парков и зеленых территорий столицы, отремонтированных в рамках проекта "Мой район". Покровское-Стрешнево, Битцевский лес - для знаковых мест столицы найдено решение, устраивающее всех. Чистый воздух, много зелени, хорошая школа, обновленный социальный центр, современная поликлиника.

"Когда все эти проекты совмещаются в единое целое, очень важно посмотреть на район, посмотреть на него глазами жителя, как продолжены дорожки, как выстроена система оказания услуг, насколько качественны дворы, какая среда создана, что там происходит рядом с промышленными территориями. Качественный современный мой район - это качественный современный город Москва, где мы с вами живем! Мы любим свой город! Город Москва - лучший город мира!" – сказал Собянин.

Равные условия в спальных районах и центральных. Программа "Мой район" – это проект абсолютной заботы города о его жителях.

Анастасия Мартынова, Егор Миронов, "ТВ Центр".

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