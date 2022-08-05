Мишустин обсудил развитие железнодорожной инфраструктуры

Премьер встретился с главой Федерального агентства железнодорожного транспорта

В преддверии Дня железнодорожника, который в нашей стране будут отмечать в воскресенье, 7 августа, Михаил Мишустин встретился с главой Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексеем Дружининым. И поздравил всех, кто работает в этой сфере.

В свою очередь, глава ведомства доложил премьеру, что все свои услуги агентство переводит в цифровой формат. Также обсудили крупные проекты по строительству инфраструктуры. Не осталась без внимания и тема безопасности, в том числе и перевозок, особенно в приграничных районах.

Алексей Дружинин отметил, что объекты транспортной инфраструктуры находятся под достаточно надежной защитой. За этим следит порядка 70 тысяч профессионалов ведомственной охраны. Также обсудили развитие крымской железной дороги и перевозки на южном направлении.

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