СБУ предъявило обвинение в госизмене журналисту Юрию Коту

Телеведущий в своих выступлениях поддерживает политику России

Журналист Юрий Кот, ранее работавший телеведущим на Украине, обвиняется в госизмене. В СБУ заявили, что Кот поддерживает политику России.

"Кот подозревается в госизмене, то есть деятельности, угрожающей суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности Украины в условиях военного положения по ч. 2 ст. 111 УК Украины", - цитирует заявление СБУ агентство ТАСС.

По данным спецслужбы, во время "революции достоинства" (как в Киеве называют госпереворот 2014 года) журналист был ведущим на киевском "антимайдане", выступал в поддержку четвертого украинского президента Виктора Януковича и осуждал призывы "майдана". Затем он переехал на постоянное место жительства в Россию, работает в информагентствах "Россия сегодня" и News Front. По выдвинутым обвинениям на Украине Коту грозит заключение – от 15 лет до пожизненного.

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