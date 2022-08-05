Путин раскрыл планы на переговоры с Эрдоганом

Будет подписан меморандум о развитии торговых связей России и Турции

Президенты России и Турции планируют подписать меморандум о развитии торгово-экономических связей двух стран. Это один из пунктов переговоров, ради которых Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи.

"Как и договаривались, надеюсь, нам сегодня удастся подписать соответствующий меморандум о развитии наших торгово-экономических связей с учетом тех договоренностей, которые были достигнуты нашей делегацией при работе в Турции", - сказал российский лидер, открывая встречу.

Обсудят президенты на встрече в Сочи и энергетику. Владимир Путин заметил, что газопровод "Турецкий поток", строительство которого некоторое время назад завершили Москва и Анкара, стал одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом, передает ТАСС. Также российский лидер пообещал уделить внимание волнующим Анкару вопросам по ситуации в Сирии.

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