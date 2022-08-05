ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин раскрыл планы на переговоры с Эрдоганом

15:52
  • пятница
  • 05 августа 2022

Будет подписан меморандум о развитии торговых связей России и Турции

Президенты России и Турции планируют подписать меморандум о развитии торгово-экономических связей двух стран. Это один из пунктов переговоров, ради которых Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи.

Путин прибыл в Сочи на встречу с Эрдоганом
Путин подписал указ о применении спецмер в финансовой сфере и ТЭК

"Как и договаривались, надеюсь, нам сегодня удастся подписать соответствующий меморандум о развитии наших торгово-экономических связей с учетом тех договоренностей, которые были достигнуты нашей делегацией при работе в Турции", - сказал российский лидер, открывая встречу.

Обсудят президенты на встрече в Сочи и энергетику. Владимир Путин заметил, что газопровод "Турецкий поток", строительство которого некоторое время назад завершили Москва и Анкара, стал  одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом, передает ТАСС. Также российский лидер пообещал уделить внимание волнующим Анкару вопросам по ситуации в Сирии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин на фоне флагов России и Турции
Владимир Путин на фоне флагов России и Турции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.