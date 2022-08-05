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Последние данные о ходе спецоперации по защите Донбасса

18:13
  • пятница
  • 05 августа 2022

Союзные войска развивают наступление

Столица ДНР в пятницу вновь подверглась массированным ударам националистов. И снова под огнем жилые кварталы города. Бьют боевики из орудий натовского калибра, применяют в том числе кассеты, начиненные запрещенными противопехотными минами "Лепесток". В результате атак радикалов как минимум один человек погиб, ещё 15 пострадали. Серьезно поврежден железнодорожный вокзал, после попадания снаряда в здании возник сильный пожар.

Подробнее – в репортаже Дмитрия Гусева

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