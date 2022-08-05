Пекин пообещал "затянуть петлю на шее независимости Тайваня"

Тайваньский вопрос представляет ключевой интерес для Китая

Процесс национального воссоединения Китая не зависит от действий администрации США. Это ключевой вопрос суверенитета и территориальной целостности, в котором нет места компромиссам, заявил глава МИД КНР Ван И.

"Фарс, срежиссированный Соединенными Штатами под видом так называемой демократии, нисколько не повлияет на продвижение Китаем великого дела воссоединения. Петля на шее "независимости Тайваня" может лишь затягиваться туже и туже", - заявил Ван И на встрече в Пномпене с главой МИД Сингапура Вивианом Балакришнаном.

Проблема Тайваня особенно обострилась в последние дни. Причиной стал состоявшийся 2 августа визит в Тайбэй спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Пекин предупредил Вашингтон, что такая поездка не останется без последствий, будут приняты жесткие меры. После прибытия Пелоси Китай начала в районе Тайваня масштабные учения с боевыми стрельбами, передает ТАСС.

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