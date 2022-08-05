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Пекин пообещал "затянуть петлю на шее независимости Тайваня"

16:21
  • пятница
  • 05 августа 2022

Тайваньский вопрос представляет ключевой интерес для Китая

Процесс национального воссоединения Китая не зависит от действий администрации США. Это ключевой вопрос суверенитета и территориальной целостности, в котором нет места компромиссам, заявил глава МИД КНР Ван И.

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"Фарс, срежиссированный Соединенными Штатами под видом так называемой демократии, нисколько не повлияет на продвижение Китаем великого дела воссоединения. Петля на шее "независимости Тайваня" может лишь затягиваться туже и туже", - заявил Ван И на встрече в Пномпене с главой МИД Сингапура Вивианом Балакришнаном.

Проблема Тайваня особенно обострилась в последние дни. Причиной стал состоявшийся 2 августа визит в Тайбэй спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Пекин предупредил Вашингтон, что такая поездка не останется без последствий, будут приняты жесткие меры. После прибытия Пелоси Китай начала в районе Тайваня масштабные учения с боевыми стрельбами, передает ТАСС.

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