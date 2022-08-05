Семь человек пострадали в аварии маршрутки в Москве

Причина ДТП – несоблюдение дистанции

Семь человек пострадали в результате столкновения маршрутки с автомобилем дорожной службы на Киевском шоссе в Москве. Инцидент произошел на 35-м километре трассы.

"Водитель маршрутного такси Mercedes Sprinter из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с автомобилем Hyundai Porter. В результате ДТП пострадали водитель, а также два пассажира, которые находились в маршрутке", - сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России агентству ТАСС.

Позже в столичной прокуратуре сообщили о семерых пострадавших, в их числе шестеро пассажиров маршрутного такси. Раненым оказали помощь на месте, после чего отправили на амбулаторное лечение.

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