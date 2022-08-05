Главу Херсонской области ввели в кому

Сальдо переправили в больницу в Крыму

Владимира Сальдо ввели в медикаментозную кому. Глава администрации Херсонской области госпитализирован в одну из крымских больниц.

"Сальдо госпитализировали накануне, после медосмотра. Его обязанности пока исполняет председатель местного правительства Сергей Елисеев", - сообщает телеканал RT в Telegram.

По словам источника телеканала, состояние главы военно-гражданской администрации Херсонской области оценивается как средней тяжести. Об ухудшении самочувствия сам Сальдо сообщил накануне. По его словам, причиной стали осложнения после перенесенного COVID-19. По информации некоторых Telegram-каналов, планируется перевезти Сальдо спецбортом из Крыма в одну из московских больниц.

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