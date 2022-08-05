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Путин подписал указ об ответных мерах в сферах финансов и ТЭК

18:16
  • пятница
  • 05 августа 2022

Меры приняты в целях защиты национальных интересов России

Иностранным инвесторам из недружественных стран до конца года запрещается заключать сделки с акциями и долями российских стратегических компаний. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Документ опубликован в пятницу на официальном сайте правой информации. Действие указа, в частности, распространяется на доли в проекте "Сахалин-1" и Харьягинском СРП.

В нем говорится, что меры приняты в целях защиты национальных интересов России в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств, которые направлены на ограничительные меры против россиян.

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