СК оценит русофобские высказывания украинской телеведущей

Янина Соколова призвала "убивать русских"

Уголовное дело в отношении украинской телеведущей Янины Соколовой возбудил Следственный комитет России. Следователи по поручению Александра Бастрыкина оценят русофобские высказывания журналистки, заявили в ведомстве.

"По поручению главы ведомства в рамках расследования уголовного дела следователи СК России изучат данные высказывания, по результатам анализа будет дана уголовно-правовая оценка действиям украинской телеведущей", - сообщили в Следственном комитете.

Речь идет о высказываниях Соколовой в эфире телеканала NTA. Телеведущая заявила о необходимости убийства русских людей по национальному признаку. По ее мнению, русских надо "беспощадно уничтожать", передает РИА Новости.

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