Семь человек погибли в результате авиаудара Израиля по сектору Газа

Израильские власти объявили чрезвычайное положение

Число погибших в результате авиаудара Израиля по сектору Газа возросло до семи, среди них ребенок. Ранения получили 40 человек.

"Число жертв израильского авиаудара по сектору Газа выросло до 7, среди погибших пятилетняя девочка, еще 40 человек ранены", - сообщили в министерстве здравоохранения анклава.

Армия Израиля проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад". Военные наносят удары по целям в секторе Газа, передает ТАСС. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари. В Израиле введено чрезвычайное положение, на юге страны власти открыли гражданские бомбоубежища.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"