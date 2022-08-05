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Семь человек погибли в результате авиаудара Израиля по сектору Газа

18:08
  • пятница
  • 05 августа 2022

Израильские власти объявили чрезвычайное положение

Число погибших в результате авиаудара Израиля по сектору Газа возросло до семи, среди них ребенок. Ранения получили 40 человек.

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"Число жертв израильского авиаудара по сектору Газа выросло до 7, среди погибших пятилетняя девочка, еще 40 человек ранены", - сообщили в министерстве здравоохранения анклава.

Армия Израиля проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад". Военные наносят удары по целям в секторе Газа, передает ТАСС. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари. В Израиле введено чрезвычайное положение, на юге страны власти открыли гражданские бомбоубежища.

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