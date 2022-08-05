Тайник с тротилом и огнеметами обнаружен в Запорожье

В схроне было более 30 килограммов взрывчатки

Устроенный украинскими диверсантами тайник с оружием и взрывчаткой обнаружили силовики в Запорожской области. В схроне найдено 32 килограмма тротила, более десятка гранатометов и огнемет.

"На территории одной из ферм села Берестовое Бердянского района обнаружили тщательно замаскированный тайник, содержимое которого предназначалось для совершения диверсий и террористических актов на территории региона. В результате обнаружены и изъяты: тротил - 7 ящиков (32 кг); РПГ (ручной противотанковый гранатомет) - 11 штук", - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Запорожской области.

Кроме того, в тайнике находился реактивный пехотный огнемет "Шмель", изъято около 9 тысяч патронов разного калибра. Также найдены гранаты, сигнальная мина американского производства другое военное снаряжение, передает РИА Новости.

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